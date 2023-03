Mortara, incendio all'autolavaggio: domato prima che si estendesse al distributore di bezina

Mortara (Pavia), 30 marzo 2023 - Le fiamme hanno completamente danneggiato la struttura dell'autolavaggio, senza per fortuna arrivare all'annesso distributore di carburante. Ma l'incendio è partito dalla vicina concessionaria d'auto.

L’intervento

I vigili del fuoco di Mortara e i carabinieri della stazione di Zeme Lomellina, della compagnia di Vigevano, sono intervenuti verso le 2 di ieri, mercoledì 29 marzo, in via Vecellio a Mortara, tratto della Statale 494. L'allarme è scattato per il rogo notturno che si è propagato all'autolavaggio annesso al distributore di carburante "Sommese Petroli", che invece per fortuna è stato risparmiato dalle fiamme, subito contenute dai pompieri prima che facessero ulteriori danni.

La scintilla

L'incendio era però divampato nella vicina concessionaria d'auto Mbz, con le fiamme partite da una Fiat Punto. Le cause sono ancora in fase d'accertamento, ma l'ipotesi al momento più plausibile sembrerebbe quella accidentale. L'area risulta comunque coperta da impianto di videosorveglianza, con le immagini registrate dalle telecamere che sono state acquisite e che devono essere visionate per far luce sull'episodio. Non risulterebbero comunque precedenti minacce o liti in corso che possano al momento far ipotizzare un gesto volontario e mirato.