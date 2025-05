Pavia, l’attraversamento del Naviglio chiuso da dieci mesi: i lavori bloccat, la città tagliata in due e la protesta dei residenti

Pavia, 12 maggio 2025 – I lavori che porteranno alla realizzazione di una passerella pedonale sul Naviglio proseguono e quelli per il ponte dovrebbero partire questa settimana. Il punto sul cantiere di via Ludovico il Moro è stato fatto ieri pomeriggio durante l’incontro che sei residenti hanno avuto con il sindaco Michele Lissia e l’assessora ai lavori pubblici Alice Moggi.

Città Giardino

Sono state proprio le persone che vivono nel quartiere di Città Giardino fortemente penalizzato a causa della chiusura del ponte di via Ludovico il Moro, non percorribile da un anno a chiedere di poter parlare con gli amministratori. Lo hanno fatto raccogliendo 324 firme per ricevere indicazioni precise sul cronoprogramma perché nel luglio scorso si sono trovati il collegamento con viale Repubblica sbarrato dalle transenne, poi il ponte è stato rimosso e collocato sulla sponda.

La petizione

“Quasi 300 giorni dalla chiusura del ponte - hanno sostenuto i residenti - oltre 300 firme raccolte, avviati i lavori per la passerella, ma per quanto riguarda il ponte ancora niente lavori”. “Per noi sistemare il ponte è una priorità - ha detto l’assessora ai lavori pubblici Alice Moggi - e stiamo facendo tutto ciò che è possibile perché le opere comincino e si concludano al più presto”. In realtà il cantiere avrebbe dovuto partire la scorsa settimana, ma forse le pessime previsioni meteorologiche hanno indotto la ditta appaltatrice a rimandare.

L’appalto è stato vinto da una ditta di Avellino - ha aggiunto Moggi -, che ha faticato a trovare un’impresa subappaltatrice. Quando abbiamo visto che il cantiere non partiva, abbiamo inviato una lettera di sollecito. Di più non possiamo fare finché non saranno trascorsi i 120 giorni previsti per l’intervento, non possiamo contestare nulla”.

Spiegazioni

La passerella ciclopedonale che una ditta del territorio sta realizzando e che consentirà di ricucire il quartiere con il resto della città, invece, sta andando avanti. “Incontrando i residenti - ha aggiunto Alice Moggi - abbiamo ribadito le ragioni che ci hanno portati alla chiusura del ponte e l’iter che abbiamo seguito. Prima avremmo voluto sostituire solo l’impalcato, poi abbiamo virato su una manutenzione straordinaria. I residenti ci hanno chiesto se abbiamo tutte le autorizzazioni e le abbiamo, non ci sono impedimenti e non c’è alcuna mancanza di attenzione da parte nostra”.