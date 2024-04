Mortara, furto di notte forzando la porta del negozio: bottino di poche centinaia di euro

Mortara (Pavia), 21 aprile 2024 - Non volevano rubare i prodotti per animali dagli scaffali, hanno cercato solo i soldi in contanti, ma si sono dovuti accontentare di un magro bottino, fuggendo con poche centinaia di euro tenuti come fondo cassa. I ladri sono entrati in azione nella notte tra venerdì e ieri, sabato 20 aprile, ai danni del punto vendita di una catena di prodotti per animali in Strada Pavese a Mortara, un negozio forse scelto perché non dotato di un impianto antifurto con allarme, vista anche la tipologia di prodotti in vendita, non certo tra gli obiettivi dei malviventi come invece ad esempio articoli di elettronica o tabacchi. Il furto è stato così scoperto solo alla riapertura mattutina del negozio, quando sono stati poi chiamati i carabinieri, intervenuti con una pattuglia della locale Stazione, della Compagnia di Vigevano, per il sopralluogo con il quale hanno avviato le indagini sull'accaduto, per cercare di individuare i responsabili, ormai però fuggiti già da parecchie ore. Per entrare nel negozio i ladri hanno forzato la porta d'ingresso, facendo anche danni di entità più elevata rispetto al bottino. Uno dei purtroppo non pochi furti che subiscono gli esercenti presi di mira per poche centinaia di euro in contanti.