Mortara, furto al liceo scientifico Omodeo: rubati 40 notebook

Mortara (Pavia), 5 novembre 2024 - Hanno rubato tutti i computer portatili usati per la didattica, ben 40 notebook di cui 13 MacBook. I ladri sono entrati in azione lo scorso fine settimana al liceo scientifico Omodeo di Mortara, in Strada Pavese.

L'istituto superiore non sarebbe dotato di sistema antifurto né di impianto di videosorveglianza e il furto è stato così scoperto solo alla riapertura di ieri, lunedì 4 novembre, ma avvenuto in un momento non precisato a partire dalla chiusura di giovedì scorso per la successiva festività di Ognissanti.

E' stata trovata forzata la finestra di un'aula al piano terra e da lì gli ignoti malviventi, in azione probabilmente in più d'uno a giudicare anche dall'ingombro della refurtiva, si sono diretti dove veniva custodito il materiale informatico per la didattica.

Può essere al momento solo un'ipotesi che i ladri sapessero dove e cosa cercare, potrebbero anche essere entrati in un obiettivo scelto casualmente e aver cercato e trovato qualcosa da rubare. Sta di fatto che il valore del bottino è ingente, almeno 20mila euro facendo una stima approssimativa di non meno di 500 euro per ogni computer portatile rubato. Un danno notevole per il liceo scientifico mortarese, che si è trovato privato in un colpo solo di tutte le dotazioni informatiche utilizzate per la didattica. Il furto è stato denunciato ai carabinieri, che hanno avviato indagini.