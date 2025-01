Mortara, due furti ai danni di bar: uno riuscito, l'altro rimasto tentato

Mortara (Pavia), 15 gennaio 2025 - Un furto riuscito e un altro rimasto solo tentato, entrambi ai danni di due bar di Mortara. Nella nottata tra ieri, martedì 14, e oggi, giovedì 15 gennaio, probabilmente gli stessi malviventi hanno messo a segno un colpo e poi hanno pure provato a farne un secondo, senza però riuscirci.

In via Lomellina hanno preso di mira il Mio Bar, facendo scattare l'allarme ma riuscendo comunque ad entrare e, in pochi istanti, a portare via i contanti lasciati come fondo cassa e anche alcune bottiglie di pregiati alcolici, per un valore ancora da quantificare. Poco dopo, sempre a Mortara, in zona più centrale, piazza Monsignor Dughera, con tutta probabilità gli stessi autori del primo furto hanno cercato di forzare la saracinesca di un secondo bar, in questo caso però allontanandosi senza neppure introdursi nel locale, desistendo forse disturbati o nel timore di essere intercettati dalla pattuglia dei carabinieri intervenuta per l'allarme scattato al primo loro obiettivo

. Anche se il secondo furto è rimasto solo tentato, sono comunque riusciti a fuggire con la refurtiva del primo colpo e a far perdere le proprie tracce. Su entrambi gli episodi hanno avviato accertamenti gli stessi carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Vigevano.