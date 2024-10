Montù Beccaria, palazzo in fiamme: quattro persone in ospedale

Montù Beccaria (Pavia), 11 ottobre 2024 – Ci è voluta una notte intera per domare l’incendio che è scoppiato tra giovedì 10 ottobre e venerdì 11 ottobre. Le fiamme si sono sviluppate attorno a mezzanotte in uno stabile della località Costa Monte Fedele, una frazione di Montù Beccaria. Diversi gli ambienti che sono stati interessati dal rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Broni e della sede centrale di Pavia, che sono stati impegnati circa 5 ore per riuscire a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza la zona. Quattro persone sono rimaste coinvolte e sono state portate in ospedale per accertamenti: nessuno è in pericolo di vita. Inoltre, si è reso necessario l’utilizzo di un mezzo speciale, un “carro aria” contenente bombole di aria, per via della grande quantità di fumo presente nel condominio e in tutta l’area circostante. L’intervento è stato chiuso dai pompieri soltanto questa mattina intorno alle 10.