Montescano, nel 2015 sfondò la porta del vicino. Otto anni dopo finisce ai domiciliari

Montescano (Pavia), 26 luglio 2023 - È finito ai domiciliari, dopo otto anni. M.G., 51enne originario di Stradella, ora residente a Montescano, è stato arrestato dai carabinieri su disposizione del Tribunale di sorveglianza di Milano, sottoposto alla detenzione domiciliare per il reato di danneggiamento aggravato, commesso nel 2015.

"L'uomo - spiega la nota stampa diramata oggi, mercoledì 26 luglio, dai carabinieri del Comando provinciale di Pavia - nel 2015, residente nelle case Aler a Stradella, in seguito ad un diverbio avuto con il vicino di casa, una notte (alle ore 2 circa), con un bastone in ferro, aveva iniziato a colpire fortemente la porta d'ingresso dell'abitazione della persona con cui aveva discusso". Anche se l'uomo si era poi allontanato dal luogo del reato, era stato ben riconosciuto dai vicini che avevano assistito alla scena dallo spioncino delle loro abitazioni e quindi identificato dai carabinieri e accusato appunto per il danneggiamento aggravato. Successivamente si è trasferito a Montescano, ma nel frattempo si era reso responsabile di ulteriori episodi di "danneggiamento e molestia e disturbo alle persone, nonché di ubriachezza molesta, avvenuti successivamente ai fatti per cui si procede". E in considerazione della "personalità del soggetto" il Tribunale di sorveglianza ha ora disposto la misura restrittiva, eseguita dai carabinieri della Compagnia di Stradella.