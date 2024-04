Montebello della Battaglia, violento schianto tra due furgoni: 40enne in gravi condizioni

Montebello della Battaglia (Pavia) - I due furgoni stavano viaggiando nella stessa direzione di marcia, verso Pavia, sulla Sp1 a Montebello della Battaglia, uno in fase di svolta a sinistra e quello dietro in fase di sorpasso. Questa almeno la prima ricostruzione della dinamica, ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Voghera. In ogni caso l'incidente, successo verso le 16 di oggi, martedì 16 aprile, ha avuto conseguenze molto gravi, con un 40enne di Bressana Bottarone trasportato con l'ambulanza in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia per traumi multipli a torace, addome, bacino, arti inferiori e superiori.

Lo stesso conducente in più gravi condizioni è stato estratto dal suo furgone dai vigili del fuoco di Voghera, che hanno dovuto utilizzare cesoia divaricatore e pistone per liberarlo dalle contorte lamiere del suo mezzo. L'altro ferito, 25enne di Zinasco, ha riportato conseguenze meno gravi, trasportato comunque anche lui al San Matteo ma con ambulanza in codice giallo, per traumi cranico e alla schiena. Il 40enne era alla guida del Peugeot Expert che, in base alla prima ricostruzione ancora in fase di verifica, sarebbe stato in fase di sorpasso e dopo l'urto contro il Ford Transit, in svolta a sinistra guidato dal 25enne, è anche andato a schiantarsi con violenza contro un muro.