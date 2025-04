Montebello della Battaglia, crolla il pavimento: donna precipita al piano di sotto. Soccorsa tra le macerie

Montebello della Battaglia (Pavia), 17 aprile 2025 - Si è ritrovata al piano interrato, tra le macerie del pavimento che le è letteralmente crollato sotto i piedi. Una donna è rimasta ferita per il cedimento del solaio tra il piano terra e la cantina.

E' successo nel pomeriggio di ieri, mercoledì 16 aprile, in via Garibaldi a Montebello della Battaglia, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari di Areu, i vigili del fuoco e i carabinieri di Voghera.

L'abitazione si trova in un vecchio edificio, con il crollo provocato da evidenti problemi strutturali. La casa è stata ovviamente dichiarata inagibile e dovranno essere effettuati accertamenti tecnici per scoprire le cause del cedimento e poter effettuare gli interventi di messa in sicurezza e ripristino.

Al momento del crollo all'interno dell'abitazione si trovavano tre persone, due rimaste illese, perché erano sempre al piano terra, ma in una parte non direttamente interessata dal cedimento. La donna si trovava invece proprio nel punto in cui il solaio che separa il piano terra dalla cantina è crollato e l'ha fatta letteralmente cadere al piano di sotto.

Estratta grazie all'intervento dei vigili del fuoco, è stata trasportata con l'ambulanza in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, non in pericolo di vita, ma con conseguenze che dovranno essere valutate all'esito degli esami diagnosti disposti in ospedale.

Precipitando da un piano all'altro si è trovata in mezzo alle macerie del pavimento del piano terra, che le hanno comunque attutito un po' il colpo della caduta. Le conseguenze sarebbero infatti state molto più gravi se la stessa donna o altre persone si fossero trovate in cantina al momento del crollo: il cedimento del soffitto del piano interrato avrebbe letteralmente sepolto chi si trovava in cantina, dove invece non c'era nessuno quando si è verificato il crollo.