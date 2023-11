Montebello della Battaglia, fuga spericolata dai carabinieri sulla strada e per i campi: 37enne arrestato

Montebello della Battaglia (Pavia), 18 novembre 2023 – L'inseguimento si è concluso con un arresto. E con tutta probabilità con altri furti sventati. I carabinieri della Stazione di Casteggio e del Radiomobile della Compagnia di Voghera, nella notte tra venerdì e oggi, sabato 18 novembre, hanno arrestato F.F., 37enne di nazionalità albanese senza fissa dimora, incensurato, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e anche di detenzione di arnesi atti allo scasso.

I militari, nell'ambito di un normale servizio di pattugliamento notturno, alla frazione Genestrello di Montebello della Battaglia, hanno notato un'auto sospetta con a bordo due persone che fuggivano alla vista dell'auto dei carabinieri.

Ne è nato un inseguimento, che si è poi concluso nel parcheggio dell'Iper di Montebello, dove i due hanno abbandonato l'auto e hanno tentato di proseguire la fuga a piedi per i campi. Uno è riuscito a far perdere le proprie tracce, l'altro è stato invece raggiunto e arrestato.

Nel bagagliaio dell'automobile sono stati trovati vari grimaldelli e altri arnesi da scasso, probabilmente gli attrezzi del mestiere usati dai ladri per compiere furti in abitazioni. Il sospetto è che i due fossero in cerca di un obiettivo quando sono stati notati dai carabinieri, che di fatto hanno quindi impedito che venissero messi a segno dei furti nella zona.