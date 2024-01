Molotov lanciata contro un ingresso in viale Stazione

Una bottiglia incendiaria lanciata contro la porta di un’abitazione di Valle Lomellina, in viale Stazione. I carabinieri della Compagnia di Vigevano sono al lavoro per delineare i contorni di una vicenda ancora avvolta dall’ombra. L’episodio è avvenuto l’altra mattina intorno alle 11, un’ora decisamene insolita per un’azione di questo genere, quando la probabilità di essere notati è altissima. Nonostante questo una mano ignota ha lanciato la molotov contro la porta d’ingresso di un’abitazione il cui proprietario, in quel momento, era altrove. Per fortuna l’accaduto non ha generato danni di particolare entità: le fiamme hanno solo annerito la porta ma non hanno sviluppato alcun incendio, che era il rischio più alto, né provocato problemi di altro genere.

Resta però un punto di domanda circa le intenzioni di chi ha lanciato la bottiglia incendiaria: sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Vigevano, che si sono occupati di effettuare i rilievi e acquisire tutte le informazioni che potranno essere utili a dare un volto e un nome ai responsabili. Il proprietario dell’abitazione finita nel mirino, sentito dagli investigatori, ha riferito di non avere mai ricevuto minacce né intimidazioni di alcun genere.

Dichiarazione in sintonia con le modalità dell’evento, poco consone alla volontà di intimidire il destinatario della molotov. Un punto di vista che al momento è condiviso anche da chi indaga: i carabinieri sarebbero infatti orientati a escludere l’ipotesi di una vendetta personale. Restano però aperte le altre ipotesi, tutte in fase di valutazione.

U.Z.