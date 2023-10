Molesta i passeggeri del bus in stato di ubriachezza. La corsa viene interrotta

L’inconveniente ha causato un ritardo di circa 20 minuti sulla linea extraurbana 106 di Autoguidovie Vigevano-Mortara. Nel pomeriggio di lunedì, verso le 15, l’autista ha infatti chiamato le forze dell’ordine alla fermata di Gravellona Lomellina, per la presenza sul pullman di un uomo, in evidente stato di ubriachezza, che stava infastidendo gli altri passeggeri a bordo del mezzo pubblico, rendendo impossibile il proseguimento della corsa. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Gravellona Lomellina, della Compagnia di Vigevano. I militari hanno identificato l’uomo, 43enne di Vigevano, facendo scattare la sanzione amministrativa per ubriachezza molesta. Per il ritardo causato sulla linea di trasporto pubblico, la sua posizione è al vaglio per l’eventuale contestazione anche dell’ipotesi di reato di interruzione di pubblico servizio. Non sono invece state riscontrate altre ipotesi di reato, non essendoci state per fortuna aggressioni fisiche, né ai danni dell’autista né degli altri passeggeri, come invece accaduto in altri precedenti e anche più gravi episodi sui mezzi pubblici. In questo caso l’immediata fermata del mezzo da parte dell’autista ha evitato che la situazione potesse degenerare e l’arrivo dei carabinieri ha riportato il 43enne alla calma senza ulteriori conseguenze, se non appunto il ritardo sui tempi della corsa.

Stefano Zanette