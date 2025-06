"Grande contributo alla promozione del Paese"

I giardini Malaspina hanno fatto da cornice alle celebrazioni per il 79esimo anniversario della Festa della Repubblica. Era da anni che la cerimonia non si teneva nello spazio verde risalente alla prima metà del XIX secolo. Voluti dal marchese Luigi Malaspina come giardini dell’omonimo palazzo, oggi sede della Prefettura, quell’angolo verde è stato recentemente oggetto di interventi di riqualificazione da parte della Provincia, per riportarli all’originario splendore. Un polmone verde cui si accede da piazza Petrarca, con aiuole e sentieri che valorizzano il patrimonio verde custodito in questo prezioso angolo di città.

In questo spazio ombreggiato, dopo gli onori e la rassegna ai reparti e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si è svolta la cerimonia di consegna delle onorificenze al merito della Repubblica italiana ai nove insigniti pavesi, tra i quali sono presenti esponenti di rilievo del mondo accademico e culturale, che si sono distinti per il loro prezioso contributo alla promozione scientifica e sociale del Paese. È stato insignito del titolo di Commendatore Ettore Avietti; sono invece Ufficiali Giancarlo Vladimiro Bianchi e Mario Cera, avvocato, docente universitario e presidente della Fondazione Monte di Lombardia. È stato insignito del titolo di Commendatore Renato Defilippi come Andrea Moro, illustre docente ordinario di Linguistica generale della Scuola Universitaria Superiore Iuss di Pavia. "Il professor Moro, grazie alla sua eccezionale carriera accademica e al suo incessante contributo alla ricerca e alla formazione – hanno fatto sapere dallo Iuss – si è affermato come una figura eminente e di riferimento nel panorama scientifico nazionale e internazionale. Questo prestigioso riconoscimento non solo onora la sua persona ma rappresenta altresì un segno tangibile della qualità e del valore che contraddistinguono la nostra istituzione, che conferma il ruolo di protagonista nella promozione della cultura e della conoscenza scientifica, rafforzando ulteriormente la reputazione e il prestigio della comunità accademica che rappresenta".

Hanno ricevuto l’onorificenza di Cavaliere l’appuntato scelto della Guardia di finanza Vincenzo Langellotti e Giorgio Marzaroli. È diventato Ufficiale il luogotenente carica speciale della Guardia di finanza Marco Musso e ha ricevuto il titolo di Cavaliere l’avvocato Giovanna Torre. La cerimonia è stata arricchita dalla prima uscita pubblica della Banda del Conservatorio di musica Franco Vittadini, recentemente ricostituita, in un concerto offerto alla cittadinanza.

Manuela Marziani