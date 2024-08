Miradolo Terme, scontro tra auto e scooter: due feriti, grave 47enne di Casalpusterlengo

Miradolo Terme (Pavia), 18 agosto 2024 - E' ricoverato nella terapia intensiva del Policlinico San Matteo di Pavia, non in pericolo di vita, ma con un trauma molto grave a un braccio. L'uomo, 47enne di Casalpusterlengo (in provincia di Lodi), era in sella al suo scooter Kymco quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrato con una Ford Focus station wagon guidata da un 43enne di nazionalità marocchina, residente a Roma.

L'incidente è successo verso le 19 di ieri, sabato 17 agosto, a Miradolo Terme, in località Croce, sulla Provinciale 32. Il 47enne sullo scooter ha riportato le conseguenze più gravi, trasportato con l'elisoccorso in codice rosso al San Matteo, ma anche l'automobilista 43enne è rimasto ferito, in particolare per traumi da impatto al volto, portato con l'ambulanza in codice giallo all'ospedale di Lodi.

Per i rilievi sono intervenuti sul posto i carabinieri della Stazione di Chignolo Po, della Compagnia di Stradella, che stanno procedendo con gli accertamenti. Sono stati posti sotto sequestro i due mezzi coinvolti nel sinistro stradale, sia lo scooter che l'auto, per essere sottoposti a rilievi tecnici per stabilire la dinamica dello scontro, al momento ancora in fase di ricostruzione.