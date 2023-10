Mini Daspo di 48 ore per chi molesta, disturba la quiete, bivacca

Scatta il mini Daspo di 48 ore: il Comune infatti recepirà nel proprio regolamento di polizia urbana le disposizioni inserite nel decreto legge del 2017, poi convertito in legge, che dà la possibilità agli enti locali di allontanare per un breve periodo da alcune zone chi molesta, delinque, disturba la quiete pubblica o bivacca. L’Esecutivo del sindaco Elia Delmiglio (nella foto) con il Comando di Polizia locale ha individuato cinque zone del centro urbano dove applicare il Daspo: il centro storico, l’area delle scuole, gli aggregati commerciali attorno alla via Emilia e alla Mantovana, la stazione ferroviaria, le aree urbane del parco del Colatore Brembiolo, il quartiere Ducatona, viale Cappuccini e la frazione di Zorlesco. "In città non c’è un’emergenza ma abbiamo voluto dare uno strumento in più alla Locale – spiega Delmiglio – Era uno degli impegni prefissati e il Daspo di 48 ore servirà come elemento in più per l’eventuale applicazione del provvedimento più stringente a firma del questore per soggetti recidivi".

M.B.