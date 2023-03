Milano-Mortara, nove mesi con il bonus

Per il nono mese consecutivo i viaggiatori della linea ferroviaria Milano-Mortara beneficeranno del "bonus", lo sconto previsto sugli abbonamenti mensili ed annuali concesso quando l’indice di affidabilità del 5% indicato dalla Regione viene superato. Nel caso della tratta più utilizzata dai pendolari lomellini l’indice è stato del 5,93%. Non meglio è andata alla Stradella-Pavia-Milano (5,57%), alla Mortara-Novara (5,20%), alla Pavia-Torreberetti-Alessandria (6,82%) e alla Voghera-Piacenza (5,61%). Lo standard regionale tiene conto dei ritardi e delle soppressioni sulla direttrice presa in esame. Nel mese di gennaio la tratta regionale in assoluto meno affidabile è stata la Piacenza-Lodi-Milano il cui indice è stato del 7.10%.

"Non c’è molto altro da aggiungere – commenta Franco Aggio, presidente dell’associazione MiMoAl che raccoglie i pendolari della Milano-Mortara – se non sottolineare, una volta ancora, come le tratte della provincia di Pavia risultino essere le più penalizzate di tutta la regione. L’unico strumento di cui disponiamo – conclude – è quello di continuare ad evidenziare la situazione". U.Z.