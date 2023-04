Marta Merli, la 45enne è morta in un incidente a Mezzana Rabattone: la sua auto contro un muretto

Mezzana Rabattone (Pavia), 29 aprile 2023 - Era alla guida della sua Opel Corsa e stava rientrando a casa, a Mezzana Rabattone. Marta Merli, 45 anni compiuti da poco più di un mese, ha perso la vita nella notte per le tragiche conseguenze di un'uscita di strada.

L'incidente è successo poco dopo l'una di oggi, sabato 29 aprile, sulla Sp30, all'altezza dell'oasi dell'Airone. Per i carabinieri della stazione di Gambolò, intervenuti sul posto per i rilievi, si è trattato di un'uscita di strada autonoma, senza altri mezzi coinvolti. I soccorsi sanitari hanno trovato la giovane donna ormai priva di vita e non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

L'automobile uscendo di strada è andata a schiantarsi contro il muretto di un fossato, con il violento impatto che non ha purtroppo lasciato scampo all'automobilista.

"Viveva da sola in paese dopo aver perso anche il padre pochi anni fa - la ricorda Giorgio Facchina, sindaco di Mezzana Rabattone, piccolo centro di meno di 500 abitanti dove si conoscono tutti - lavorava come insegnante. Nella notte abbiamo comunicato la tragica notizia agli zii e ai cugini che vivono in paese, siamo tutti dispiaciuti e ci stringiamo al dolore della famiglia".

Le cause dell'uscita di strada sono al vaglio dei carabinieri, ma senza testimoni sarà quasi impossibile capire il motivo della perdita di controllo del mezzo. "Su queste strade - commenta ancora il sindaco - capita spesso che attraversino cinghiali o altri animali selvatici e con il buio trovarsi di fronte un ostacolo improvviso potrebbe essere una spiegazione dell'accaduto, ma non ci sono certezze".