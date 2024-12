Mercato spostato: "Un aiuto ai negozianti"

Una decisione presa per favorire i commercianti. Anche il mercato di venerdì prossimo, come quello passato, cambia posizione e verrà collocato in via Lavatelli all’incrocio con via Marenco e sino a viale delle Rimembranze e in via Cavour. Da gennaio invece tutto tornerà alla normalità con le bancarelle in piazza Campari. Si tratta di un’iniziativa già proposta lo scorso anno con successo: in questo modo il centro cittadino si anima e ne traggono giovamento anche i negozianti. Nel corso dei mesi si è studiata la possibilità di rendere strutturale il posizionamento del mercato, ma importanti problemi legati alla viabilità non lo hanno consentito. "È un’idea che non abbiamo ancora accantonato – dice il sindaco Luigi Parolo – anche se per il momento lo spostamento del mercato avviene ed avverrà solo in circostanze particolari. Se poi arrivassero soluzioni saremo sempre in tempo a cambiare". Per andare incontro agli esercenti, anche quest’anno il Comune si è accollato le spese per la pubblicità dell’iniziativa “Regala il Natale a Cassolnovo” realizzata con Ascom, e dell’addobbo delle strade. U.Z.