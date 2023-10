Mercato di Campagna amica: "Esalterà le eccellenze locali"

Dal riso della Lomellina al vino dell’Oltrepò, dalla frutta alla verdura, dal miele ai formaggi, dalla carne ai salumi, passando anche per delle vere e proprie chicche come le nocciole e i fiori coltivati: in oltre 300 metri quadrati si trova tutta l’eccellenza agroalimentare del territorio pavese. È stato inaugurato ieri in viale Golgi 84 (aperto il venerdì dalle 15,30 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 13.30) il nuovo mercato coperto di Campagna amica Pavia con una quindicina di aziende agricole presenti e una zona dedicata agli eventi. Sono stati oltre 500 i cittadini che hanno partecipato all’evento d’apertura del primo punto vendita di questo genere in provincia di Pavia, con i cuochi contadini di Terranostra, le loro degustazioni e lo chef Sergio Barzetti, che ha realizzato un risotto con il Carnaroli da Carnaroli pavese e Pinot nero dell’Oltrepò.

"Questo nuovo mercato coperto sarà un altro punto d’incontro tra città e campagna esalterà le eccellenze locali e avrà particolare attenzione alla sostenibilità – spiega Silvia Garavaglia, presidente di Coldiretti Pavia –. Con questo nuovo spazio, abbiamo anche recuperato uno stabile sfitto da tempo e donando alla città e al quartiere un nuovo luogo di incontro". Il nuovo mercato coperto si aggiunge a quelli già presenti a Pavia, il mercoledì mattina in piazza del Carmine, il giovedì in via Tibaldi (quartiere Pavia Ovest), il sabato in via Pastrengo (quartiere Vallone) e sempre il sabato mattina in piazza del Carmine. M.M.