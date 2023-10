Mede, due furti in case vicine: rubati soldi e gioielli

Mede (Pavia) - Quando i carabinieri erano già sul posto per il sopralluogo in un'abitazione svaligiata dai ladri, al rientro dei vicini è emerso anche il secondo furto, messo a segno proprio nella casa adiacente.

In entrambi i casi i residenti erano quindi fuori casa quando i ladri sono entrati in azione, nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 24 ottobre, in via Palestro a Mede. In un'abitazione i malviventi sono entrati forzando una porta finestra, nell'altro invece è stata riscontrata l'effrazione alla porta d'ingresso. In entrambi i casi sono stati portati via soldi in contanti e gioielli d'oro, per un valore che al momento non è stato ancora quantificato.

Appena rientrati a casa per cena, i residenti hanno trovato i resti della recente incursione dei ladri e hanno subito chiamato i carabinieri, temendo anche che all'interno potesse ancora trovarsi qualche pericoloso malvivente. Sul posto sono intervenuti i militari della locale Stazione, della Compagnia di Voghera, ma ormai i ladri erano già scappati col bottino, lasciando le stanze delle case a soqquadro e i danni delle effrazioni. Effettuando il sopralluogo prima in una casa e poi anche in quella dei vicini, i carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili.