Maugeri e Oms. Confermata la collaborazione

Fondazione Salvatore Maugeri è stata riconfermata Centro collaboratore dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per la tubercolosi e le malattie polmonari. L’ufficializzazione è arrivata in una lettera firmata dal direttore regionale Oms per l’Europa, Hans Henri P. Kluge, e rappresenta un riconoscimento di grande prestigio del lavoro svolto dalla fondazione e una sua riconferma come punto di riferimento internazionale nella ricerca e nella cura delle patologie respiratorie.

"La riconferma – ha commentato Antonio Spanevello, direttore dei programmi scientifici della Fondazione Salvatore Maugeri e coordinatore dei dipartimenti di ricerca clinico-assistenziali di Ics Maugeri – è motivo di grande orgoglio per la nostra istituzione e una testimonianza del valore che il nostro lavoro ha a livello internazionale. È un ulteriore stimolo a proseguire con impegno nella ricerca, nella cura delle malattie respiratorie e nell’innovazione scientifica".

La Fondazione sarà impegnata per i prossimi 4 anni a sviluppare e attuare un piano di lavoro in linea con le priorità dell’Oms attraverso attività cruciali come l’assistenza tecnica, la formazione degli operatori sanitari e la promozione di progetti di ricerca avanzata. A guida del Centro collaboratore Oms è stato riconfermato il professor Giovanni Battista Migliori (nella foto), responsabile del laboratorio di epidemiologia clinica della tubercolosi e delle malattie respiratorie di Irccs Maugeri Tradate che porterà avanti le attività in collaborazione con l’Oms, assicurando il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

"Siamo felici di questo riconoscimento – ha sottolineato Migliori –, i centri di collaborazione Oms sulla tubercolosi sono solo 3 in Italia. Faremo del nostro meglio per aiutare i pazienti nei paesi più poveri del mondo, dove la malattia miete migliaia di vittime".

M.M.