Marketing territoriale Totem nei luoghi simbolo L’Oltrepò chiama i turisti

di Pierangela Ravizza

C’è anche il simbolo di un interruttore per visualizzare i vari aspetti del progetto di marketing territoriale “Start Oltrepo“. "Apposta - è stato detto ieri alla presentazione ufficiale a Varzi – per sottolineare che si accende un nuovo e più efficace percorso di promozione turistica per l’Oltrepo Pavese". Non più una meta secondaria "o per una gita fuori porta, ma per un turismo in piena regola" sentenzia Giovanni Palli, presidente della Comunità Montana Oltrepo Pavese, presidente della provincia di Pavia e sindaco di Varzi, che è un po’ l’epicentro del progetto. Fra i presenti Annibale Bigoni, direttore del Consorzio del Salame Dop di Varzi, Gilda Fugazza, presidente del Consorzio Vini Doc Oltrepo Pavese e Bruno Tagliani presidente del Gal (Gruppo di Azione Locale) . Quattro lati (e non solo due) di una medaglia modellata per un territorio che è crocevia di quattro regioni (Lombardia, Piemonte, Emilia e Liguria) e quindi fulcro nevralgico di usi, costumi, storie e culture che si perdono nei secoli. Basta fare quattro passi nel borgo medievale di Varzi, fra chiese e portici che trasudano di testimonianze o di ritrovata vena artistica come le vetrine colorate di vecchi negozi ormai chiusi, ma non dimenticati. Natura, sport, cultura e food and beverage (cucina e vino) declinati stagione per stagione per un calendario di proposte e appuntamenti che non conosce sosta.

"In ogni comune o punto di rilievo ed interesse – sottolinea Palli – verranno installati dei veri e propri testimoni ovvero totem ad uso turistico". "La ruralità – ha aggiunto – è un’occasione, è esperienza e condivisione e sono nate per questo le comunità ospitali, che sono quattro e sono Val di Nizza, Fortunago, Borgoratto Mormorolo e Montesegale". Start Oltrepo coinvolge, infatti, un’area dove il turismo anche grazie a recenti investimenti e modelli vincenti ("convincenti" fanno sapere i promotori) come gli alberghi diffusi in qualche caso o le comunità diffuse in altri, sta crescendo in termini di interesse e soprattutto presenze. Il portale Start Oltrepo e presto anche una app dedicata, più che una semplice guida ad uso dei turisti, costituiranno una vera e propria bussola capace di intercettare anche il minimo dettaglio in fatto di suggerimenti o proposte. Il progetto è realizzato con il sostegno del Fondo Europeo di sviluppo regionale e della Regione.