Mano incastrata nell’impastatrice. Panettiere finisce all’ospedale

VIGEVANO (Pavia)

Una mano gli è rimasta incastrata in una impastatrice. È accaduto nella notte in una panetteria di corso Novara a Vigevano. L’allarme è scattato intorno alle 2.30. Il panettiere, un uomo di nazionalità egiziana di 36 anni dipendente dell’attività commerciale, aveva da poco iniziato il suo turno di lavoro e stava preparando l’impasto quando, per ragioni che dovranno essere stabilite dai rilievi che sono stati effettuati nella notte, ha avuto la mano destra schiacciata dal rullo di una impastatrice. L’allarme è stato immediato e sul posto è arrivato il personale medico del 118 che ha gli ha prestato le prime cure ed una ambulanza della Croce Rossa di Vigevano. In considerazione dell’entità dell’infortunio occorso al panettiere i medici hanno disposto il suo trasferimento diretto al policlinico San Matteo di Pavia, senza il preventivo transito dal Pronto soccorso dell’ospedale cittadino, dove l’uomo è arrivato in codice giallo.

Sull’esatta dinamica dell’infortunio stanno lavorando gli ispettori della Ats di Pavia, intervenuti sul posto con i carabinieri della Compagnia di Vigevano. Solo pochi giorni fa, il 9 ottobre, un operaio di 42 anni era rimasto ferito nello stabilimento dell’Italpizza di Mortara. In quel caso l’infortunio era avvenuto di prima mattina: all’uomo era rimasto incastrato l’avambraccio destro in un nastro trasportatore a rullo. Umberto Zanichelli