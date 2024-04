Maltrattamenti nella Rsa. Ricusato uno dei giudici

Si è aperto ieri il dibattimento per il titolare di una residenza sanitaria per anziani a Vistarino, al centro di accuse di maltrattamenti verso gli ospiti della struttura. Tuttavia, l’udienza è subito stata rinviata al 26 giugno. Gli avvocati difensori hanno depositato in Corte d’Appello un’istanza di ricusazione del collegio, sostenendo che uno dei giudici si era già occupato della vicenda in una differente fase del procedimento, quindi conosceva già gli atti. Ora sarà necessario quindi attendere la pronuncia della Corte d’Appello in merito al da farsi. A gennaio, una oss indagata nello stesso procedimento aveva scelto di essere giudicata con rito abbreviato ed era stata assolta, mentre un’altra aveva patteggiato un anno e otto mesi di reclusione.

Il titolare della Rsa aveva scelto il rito ordinario ed era stato rinviato a giudizio. L’inchiesta era culminata nell’autunno 2022 con l’arresto delle tre persone citate più altre due, le cui posizioni sono state stralciate. Secondo le accuse gli anziani ospiti della struttura, alcuni non autosufficienti, venivano minacciati e denigrati, le condizioni igieniche non erano adeguate e gli operatori non si sarebbero presi cura di loro.

N.P.