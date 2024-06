Il maltempo colpisce le province di Pavia e Lodi: decine di interventi dei vigili del fuoco

Pavia, 12 giugno 2024 – L’ampia circolazione depressionaria che insiste sulla Lombardia in queste ore, sta creando diversi danni in particolare in due territori, Lodi e Pavia, che sono le province più colpite. Sono decine le richieste di soccorso giunte ai vigili del fuoco a causa di allagamenti e pericoli derivanti da alberi caduti o pericolanti. Attualmente vi sono una cinquantina di richieste di intervento nella provincia di Pavia. Le squadre dei vigili del fuoco sono quindi state dispiegate sul territorio con mezzi e attrezzature per fronteggiare l'emergenza in corso.

Il violento temporale si è abbattuto anche sul Lodigiano intorno alle 18. Il centralino dei vigili del fuoco ha quindi iniziato a squillare per richieste di aiuto a macchia di leopardo. Sono una decina gli interventi effettuati per alberi pericolanti e infiltrazioni d’acqua. I soccorsi sono iniziati da via Giacomo Matteotti a Lodi Vecchio per alberi pericolanti e proseguiti in contemporanea a Sant’Angelo Lodigiano, in piazza Vittorio Veneto, per infiltrazioni in abitazione. Danni in casa per l’acqua anche a Lodi in via Sant’Angelo. Invece gli alberi pericolanti sono stati segnalati anche a Lodi in via Della Marescalca e a Codogno in viale Buonarotti. C’era poi un palo pericolante a Casaletto Lodigiano in via Livelli. Sono rimasti impegnati i vigili del fuoco del comando provinciale ma anche i volontari dei distaccamenti di Casalpusterlengo e Sant’Angelo Lodigiano.

Le previsioni, d’altra parte, avevano parlato chiaro: oggi, mercoledì 12 giugno, sarebbe stata la giornata peggiore a livello di instabilità. Ma già da domani in pianura la situazione dovrebbe migliorare.