Maltempo dell’estate 2023. Scattano le sistemazioni

Un cospicuo investimento per la sistemazione dei tetti ed un secondo per gli interventi al cimitero. A un anno e mezzo di distanza dall’ondata di maltempo che aveva interessato Vigevano e la Lomellina, era il 26 agosto del 2023, arrivano gli interventi. Quelli che riguardano i tetti del Castello sfiorano il mezzo milione di euro, 150mila sono invece quelli che riguardano il cimitero del capoluogo.

In quella manciata di minuti di vento fortissimo e pioggia i danni furono enormi in città: per quello che riguarda il maniero proprio il vento aveva smosso le tegole che coprono i tetti, un danno ancora più evidente considerata l’altezza delle costruzioni. L’intervento prevede perciò una revisione complessiva dei coppi compreso il riposizionamento di quelli spostati e la sostituzione di quelli danneggiati. L’intervento dovrebbe durare 60 giorni che scatteranno una volta sistemati i ponteggi necessari all’opera e l’avvio è previsto tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo.

Al cimitero invece i lavori dureranno almeno quattro mesi perché più diffusi; dovranno essere sistemati i muri di cinta della zona nord-est e i colombari danneggiati a livello di coperture e cornicioni; saranno sostituiti i lucernari. Interventi a carico dei colombari anche nella zona nord mentre in quella ovest oltre ai colombari di procederà alla sostituzione delle guaine protettive danneggiate. Infine gli interventi nei vialetti danneggiati nel recinto centrale dove gli alberi abbattuti dal vento hanno smosso il terreno; per questa ragione si provvederà a sistemare anche i cavidotti interrati nel caso si evidenziassero dei danni.

U.Z.