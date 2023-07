Maltempo, danni e disagi sulle strade del Pavese e della Lomellina

Pavia, 25 luglio 2023 - Nel capoluogo provinciale i danni sono stati limitati, colpita con più violenza la Lomellina.

I forti temporali che hanno provocato più gravi conseguenze ancora una volta appena più a Nord della provincia di Pavia verso il Sud Milano, nella notte di oggi, martedì 25 luglio, hanno comunque attraversato anche il territorio del Pavese e della Lomellina, risparmiando invece l'Oltrepò.

A Pavia lo scroscio più violento è stato alle 4, con la stazione meteo di Pavia Cascina Pelizza della rete del Centro Meteorologico Lombardo che ha registrato il picco di 134 millimetri all'ora, ma per un totale di soli 6,6 millimetri di pioggia, con raffiche di vento a 53 chilometri orari. In città, in base alla prima conta mattutina dei danni, sarebbero caduti un paio di alberi, uno in area privata tra viale Golgi e via Bricchetti, quartiere Pavia Ovest dietro la stazione ferroviaria, un altro in un parcheggio pubblico in via Como, quartiere Vallone.

Più gravi i danni e i disagi in Lomellina, in particolare tra Mortara e Vigevano, dove il temporale ha avuto il picco alle 3.43 con raffiche di vento a 82,1 chilometri orari e un'intensità di precipitazioni di 286,8 millimetri all'ora, per un totale di 16 millimetri di pioggia caduti (dati stazione meteo di Vigevano del Centro Meteorologico Lombardo). In Lomellina hanno superato la decina gli interventi richiesti ai vigili del fuoco, a Cilavegna per un albero caduto su una casa dove stavano dormendo due anziani coniugi residenti, rimasti comunque illesi, con altri alberi ad ostruire le carreggiate stradali alla frazione Sforzesca, in via Gravellona e al parco Parri di Vigevano e ancora vicino al ponte sul Ticino e sulla Statale verso Mortara.

Disagi anche sulla linea ferroviaria Milano-Mortara, riaperta alle 8 ma con diversi treni cancellati per danni all'infrastruttura (albero sui binari) tra le stazioni di Albairate e Milano Porta Genova.