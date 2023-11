Malati di demenza: gli enti fanno rete

Una centrale operativa demenze (Cod) e uno sportello informativo all’istituto di cura Santa Margherita di Pavia, con presidi a Vigevano e in Oltrepò da realizzarsi in tre anni. Nasce per iniziativa di Fondazione Mondino Irccs, di Asp e Consorzio Domicare sede territoriale di Pavia, la Rete integrata di servizi per rispondere ai bisogni delle persone affette da demenza e le loro famiglie. Il progetto, attivato in agosto e finanziato con un budget di 570mila euro attraverso il bando “Welfare in ageing di Fondazione Cariplo”, vuole favorire la connessione di tutti gli attori del territorio che si prendono cura delle persone affette da demenza e sostiene l’integrazione dei servizi per facilitarne l’accesso ai cittadini. Compito della centrale operativa sarà individuare i percorsi di assistenza adatti al paziente. In Lombardia sono circa 164mila gli over 65 affetti da demenza, in provincia di Pavia si stima la presenza di circa 9mila pazienti con demenza, 6mila con Alzheimer. M.M.