Incidente a Magherno, auto esce di strada e si ribalta nel canale: morto 22enne

Magherno (Pavia) - Schianto prima dell'alba, con l'auto ribaltata nel canale con tre giovani a bordo. Un ragazzo di soli 22 anni ha perso la vita sulla Sp116 a Magherno, verso le 5.30 di oggi, sabato 18 gennaio. Gli altri due a bordo, una ragazza di 20 e un giovane di 25 anni sono stati trasportati con le ambulanze in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia, non sarebbero in pericolo di vita. Per il 22enne non c'era invece purtroppo più nulla da fare e i sanitari di Areu non hanno potuto che constatare il decesso sul posto.

La dinamica dell'accaduto è ancora in corso di accertamento da parte della Polstrada di Pavia, intervenuta sul posto insieme anche ai vigili del fuoco. Si è comunque trattato di un incidente autonomo, senza altri mezzi coinvolti, solo la Kia uscita di strada.

In base alla prima ricostruzione, l'auto sarebbe andata a sbattere contro il muretto di cemento di un ponticello sul canale d'irrigazione che scorre parallelo alla Provinciale, in un tratto completamente privo di guard rail. La Kia è finita ribaltata sulla fiancata destra nel canale, non sommersa per la poca acqua presente in questo periodo. Il 22enne sarebbe morto sul colpo per i troppo gravi traumi riportati nel violento impatto.