Magazziniera alla Algeco Una svolta

Professione: magazziniera. È stata recentemente assunta da Algeco, azienda leader in Italia nel noleggio e nella vendita di prefabbricati modulari, la prima donna che si occupa del magazzino. L’ingresso segna un passaggio importante nella storia aziendale, perché il settore in cui opera è a predominanza maschile. "La disparità uomo-donna nel mondo del lavoro è ancora persistente e riguarda anche il settore delle costruzioni modulari - ha detto Daniele Pirrotta, Hr director di Algeco -. La forza lavoro in azienda è costituita prevalentemente da operai, mentre le donne occupano il 55% del settore impiegatizio, principalmente nelle funzioni finance, sales, procurement & supply chain. Stiamo lavorando tuttavia per ridurre sempre più il gap di genere sia per le assunzioni sia per le retribuzioni". L’azienda si impegna nel guidare il cambiamento e creare un ambiente di lavoro in cui tutti possano raggiungere il proprio potenziale. "Algeco sta puntando molta attenzione sugli aspetti che riguardano l’ambiente lavorativo" ha puntualizza Vito Amati, Ceo&Md dell’azienda. E oggi Donata Columbro, giornalista, farà un intervento visibile anche in diretta streaming.