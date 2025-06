Una sostanza maleodorante e oleosa nel torrente Arbogna, l’ordinanza: "Niente acqua per irrigare i campi”

Mortara (Pavia), 18 giugno 2025 – Niente acqua per irrigare i campi e ancora una schiuma che galleggia nel torrente Arbogna. A distanza di ore l’inquinamento del corso d’acqua non è migliorato e gli agricoltori sono fortemente critici: “Veniamo sempre accusati d’usare i fanghi per concimare i campi, poi dal depuratore fuoriesce una sostanza maleodorante di colore marrone, casualmente tutti i pesci muoiono e nessun ambientalista o animalista alza la voce”.

Il problema si è verificato lunedì sera attorno alle 22,30, quando alcuni risicoltori di San Giorgio hanno visto una schiuma biancastra e oleosa. Immediatamente Giovanni Bellomo ha emesso un’ordinanza che vieta agli agricoltori di usare l’acqua del torrente per le irrigazioni.

“Oggi noi di Mortara non possiamo irrigare per aiutare gli altri – aggiunge un agricoltore -, ma a Ottobiano dove non è stata emanata alcuna ordinanza irrigano con l’acqua che arriva dall’Arbogna. Per Arpa non è un problema grave, peccato che alcuni di noi abbiano distribuito il diserbante che deve essere allagato entro 48 ore, altrimenti si vanifica il risultato. Non è questo il momento per bloccare le irrigazioni”.

Nel canale si suppone possa essere finita una sostanza chimica fuoriuscita dal reparto industriale. “Ci hanno detto che si è trattato di detergente – ha proseguito l’agricoltore -, ma perché i pesci sono tutti morti? Ci vorrà molto tempo prima che ne torrente possano tornare delle specie ittiche. E’ un problema ambientale, non nascondiamoci dietro a un dito”.