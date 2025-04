Luce e colore strumenti di spiritualità. L’opera di Frate Sole, padre Costantino

In occasione del centenario della nascita di Padre Costantino Ruggeri (1925-2007), uno dei più grandi artisti del XX secolo nell’ambito dell’arte sacra, Pavia ospita la mostra "In nome della bellezza". Come spiegato dall’architetto Luigi Leoni (nella foto), presidente della Fondazione Frate Sole, padre Costantino "ha messo bellezza in tutto ciò che ha realizzato". Fino al 4 maggio, quindi, nello Spazio arte contemporanea del palazzo del Broletto da giovedì a lunedì dalle 15 alle 19 (ingresso gratuito) il visitatore potrà ripercorrere la vita e l’opera del frate artista, che ha saputo coniugare fede e innovazione, trasformando la luce e il colore in strumenti di spiritualità. Il percorso espositivo racconta la sua carriera attraverso una selezione di disegni, affreschi, pitture informali, sculture e le sue straordinarie architetture e vetrate artistiche, che hanno ridefinito lo spazio sacro e ne hanno arricchito la dimensione spirituale. L’esposizione sarà arricchita da un’esperienza immersiva con l’uso della realtà aumentata.