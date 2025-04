Solo, impaurito e intrappolato: agnellino cade in una scarpata, ma viene salvato dai vigili del fuoco

Lomello (Pavia) – Era caduto in una scarpata lungo la riva del torrente Agogna, ma è stato salvato dai vigili del fuoco. Brutta avventura, ma a lieto fine, per un agnello che si era staccato da un gregge transitato in zona nei giorni scorsi, sfuggito al controllo del suo pastore e dato per disperso fino al ritrovamento quasi inaspettato e al salvataggio provvidenziale.

L’intervento dei vigili del fuoco è stato effettuato nella mattinata di oggi, mercoledì 16 aprile, da una squadra del Distaccamento volontari di Mede, su richiesta della sala operativa del comando provinciale di Pavia, a seguito di una segnalazione arrivata da una persona che camminando nella zona boschiva ha visto l'animale, spaventato, che non riusciva più a risalire con la forza delle sole sue zampe la ripida scarpata dalla quale era scivolato.

È quindi scattata l'operazione di recupero dei vigili del fuoco, arrivati in località Cascina Fornace, nel territorio comunale di Lomello. Senza troppe difficoltà, gli esperti vigili del fuoco volontari di Mede hanno raggiunto l'agnello e lo hanno tratto in salvo. “In buone condizioni e privo di ferite – spiega la nota dei vigili del fuoco – l'agnello è stato temporaneamente affidato a una cascina del posto, in attesa dell'arrivo del pastore proprietario”.

Il pastore con il suo gregge si era infatti nel frattempo spostato e, avvisato del recupero dell'agnellino disperso, tornerà ora sui suoi passi per riportarlo all'interno del gregge dal quale si era allontanato senza essere neppure notato. Può infatti accadere che, nonostante l'attenzione del pastore, spesso coadiuvato da cani appositamente addestrati, un solo animale del gregge resti indietro e si perda, in questo caso scivolando lungo una scarpata e non riuscendo più a raggiungere il gregge e il suo pastore. "L'intervento si è concluso positivamente – conclude la nota dei vigili del fuoco – con la messa in sicurezza dell'animale e senza ulteriori criticità".