L’odore di marijuana nella sua vettura lo tradisce. Arrestato ragazzo di 26 anni: ne aveva 360 grammi

Quando i carabinieri lo hanno fermato, per un normale controllo stradale, a Copiano, hanno subito avvertito che dall’interno della sua auto, una Renault, proveniva l’inconfondibile odore della marijuana. I militari della compagnia di Pavia hanno quindi proceduto con la perquisizione della vettura e hanno effettivamente trovato circa 360 grammi di droga, che era suddivisa in sette panetti. H.A., un ragazzo di 26 anni di nazionalità tunisina, residente in provincia di Lodi, a Cervignano d’Adda, è stato arrestato in flagranza per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri in Tribunale l’arresto dei carabinieri è stato convalidato e il Gip ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora, in attesa dell’udienza che è stata fissata al prossimo 12 dicembre.