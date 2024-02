Lo scalo rovinato dagli incivili: "Più rispetto per la nostra stazione"

Quadri con la Belgioioso del ‘700 appesi alle pareti ad accogliere viaggiatori della Pavia-Codogno e un gigantesco tricolore a “sorvegliare“. Dopo i lavori di ristrutturazione resi necessari a causa degli atti vandalici compiuti da un gruppo di coscritti ormai due anni e mezzo fa, nel settembre 2021, la stazione è pronta. Oggi alle 10,30 il sindaco Fabio Zucca taglierà ufficialmente il nastro insieme agli assessori Marco Bozzini (lavori pubblici), Paola Cristiani (cultura) e al consigliere di minoranza Gianluca Bozzini. Tutti insieme nella speranza che non debbano più essere effettuati ripristini. "Ne ho fatti decine a Belgioioso – ha detto sindaco Fabio Zucca –. Per mantenere un bene pubblico ci vuole educazione e la collaborazione di tutti i cittadini". Quella che è mancata per i danni alla stazione. Al termine di una serata decisamente sopra le righe, infatti, visionando le registrazioni effettuate dagli impianti di videosorveglianza è stato possibile risalire agli autori della devastazione e degli imbrattamenti. "Alcuni ragazzi sono venuti in Comune a scusarsi – ha detto il primo cittadino – e avevamo stabilito che avrebbero pagato i danni senza nessuna conseguenza penale. Quando però abbiamo presentato il conto si sono tirati indietro e siamo stati costretti ad andare in causa". Il giudice penale ha ritenuto troppo lieve la pena, mentre in sede civile gli avvocati si sono accordati per una transazione. Ammontano a 20mila euro i danni complessivi.

"Se le famiglie avessero pagato subito – ha proseguito Zucca – avrebbero dovuto corrispondere 2.700 euro a testa, hanno invece voluto resistere e hanno dovuto aggiungere anche l’onorario degli avvocati arrivando a 4mila più i danni con un messaggio educativo completamente vanificato". Accanto a quaesti lavori, il Comune ha pagato i danni causati da un nullatenente di Casalpusterlengo che ha distrutto il controsoffitto a pannelli e ha aggiunto altri soldi per risistemare le banchine e il parcheggio posto a 200 metri che serve anche i negozi della zona. Inoltre è stato potenziata la videosorveglianza. "Per il futuro confidiamo nell’educazione dei singoli" ha concluso Zucca.