Litiga ubriaco con la moglie, poi prende a pugni i carabinieri e a calci la loro auto: arrestato

San Martino Siccomario (Pavia), 23 dicembre 2023 – I vicini lo hanno sentito litigare con la moglie e hanno chiesto l’intervento dei carabinieri temendo che la discussione potesse degenerare. L’uomo, un 33enne di origini albanesi, infatti, era visibilmente alterato a causa di un eccessivo consumo di alcol e forse anche dell’assunzione di sostanze stupefacenti.

All’arrivo dei militari l’uomo ha continuato a dare in escandescenze inscenando una scazzottata con i carabinieri. È così scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Non solo, perché appena gli è stato comunicato, il 33enne ha scaricato la sua rabbia sull’auto in dotazione al 112 che era appena uscita dal concessionario ed entrata in servizio.

Nessuno si è fatto male, ma l’auto è risultata ammaccata e l’uomo oltre alla resistenza a pubblico ufficiale, dovrà rispondere anche di danneggiamento aggravato