Litiga davanti a un locale. Poi scopre di essere ferito

È finito in ospedale, dopo essere stato soccorso in viale Brambilla a Pavia, per le conseguenze di una lite avvenuta all’esterno di un locale di Binasco. Il diciannovenne è arrivato fuori dal McDonald’s quando erano circa le 4 di notte, per un’ultima tappa prima di rientrare a casa. Ma gli amici che ha incontrato al fast food si sono preoccupati vedendolo sanguinare dientro l’orecchio e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Pavia, che hanno ricostruito l’accaduto tramite i racconti del ferito e degli amici.

Il diciannovenne ha riferito di essere stato coinvolto in una lite a Binasco, ma era convinto di essersela cavata senza conseguenze e, risalito in auto, era tornato a Pavia per incontrare altri amici al McDonald’s. Proprio gli amici quando lo hanno visto arrivare sanguinante hanno allertato i soccorsi, intervenuti con un’ambulanza della Croce Rossa che lo ha poi trasportato al Pronto soccorso del Policlinico. Nulla di grave, ma il ferito può comunque sporgere denuncia per le lesioni personali riportate.

S.Z.