Lista dei Tribunali destinati a riaprire i battenti. Doccia fredda sulla città ducale. "Era tra i più efficienti"

Non c’è il Tribunale di Vigevano tra quelli che, secondo il disegno di legge presentato dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, dovrebbero riaprire i battenti. Si tratta di una vera doccia fredda per la città ducale che, dal giorno della chiusura degli uffici di piazza Lavezzari, si è mossa per ottenere la riapertura del Tribunale. Quello di Vigevano, al momento dei riordino della giustizia italiana che risale al 2012, era il Tribunale con il bacino di utenza più ampio, con competenza su circa 250mila cittadini e tra quelli più efficienti in assoluto. Ciò non aveva impedito la sua soppressione e oggi, a quanto pare, la sua riapertura che, dovrebbe invece interessare le sedi di Bassano del Grappa in Veneto, Lucera in Puglia e Rossano Calabro in Calabria, una per ciascuna area geografica del Paese.