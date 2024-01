L’ex Contardi ancora all’asta. Con lo sconto

Doveva essere completata ormai tanti anni fa ma invece è ancora lì, abbandonata: la maxi area stretta tra le vie Morante, Palazzeschi e Svevo va di nuovo all’asta nella speranza che qualcuno possa riscattarla. La porzione di terreno facente parte di un mega lotto residenziale nel cosiddetto “quartiere degli scrittori“ a ridosso del tratto urbano della Provinciale 108 per Cavacurta, è finita nel calderone delle decine di immobili e terreni del fallimento dell’impresa Contardi. L’area era già stata messa in vendita a marzo 2023, ma invano: nessuno era stato allettato dalla valutazione di un milione e 895 mila euro. Ora il prezzo è stato scontato a un milione e 421mila euro e il 29 febbraio si vedrà se avrà fatto gola a qualcuno o meno.

Nello stesso contesto del fallimento, il Tribunale ha messo in vendita un lotto di dodici appartamenti con relativi garage in via Gorini, all’interno del complesso residenziale denominato Condominio Barattieri: in totale il lotto è stato valutato un milione e 167mila euro. La questione della liquidazione dell’impresa ha pure una valenza pubblica: anche Codogno infatti vanta crediti soprattutto in opere compensative mai realizzate o eseguite a metà.

L’Amministrazione comunale si è insinuata nel passivo dell’azienda mettendosi in coda per ottenere le cifre stabilite nelle convenzioni stipulate a suo tempo. Piste ciclabili, aree verdi, rotatorie, parcheggi mancano ancora all’appello secondo il Comune così come il termine della bretella tra le vie Forlanini e Buonarroti, mai completata, e che taglierebbe fuori il traffico dalla zona di viale Vittorio Veneto.

M.B.