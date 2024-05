Le torri umane dalla Catalogna pronte a incantare il pubblico

Una e più torri umane a Lodi direttamente da Barcellona, un evento che difficilmente non lascerà a bocca aperta. La Colla Castellera Jove de Barcelona (nella foto di Pau Heitmann) organizza un viaggio in Italia, dal 18 al 20 maggio per portare a termine diverse “diades castelleres“, le famose torri umane che incantano i passanti. Dopo Milano il gruppo passerà il 19 a Lodi (alle 11 in piazza Vittoria) e a San Martino in Strada (piazza del Popolo, alle 18.30).

La Jove ritorna a portare “castelleres“ in piazze straniere, prevedendo prodezsotto forma di colonne di persone che raggiungono anche diveri metri di altezza, mostrando così anche agli italiani l’incanto di una “diada castellera“, rendendo visibile all’estero il “fet casteller“ che è uno dei tratti identitari della cultura catalana. L’evento sarà aperto a tutto il pubblico che abbia voglia di uno show spettacolare e molto emozionante, realizzato da professionisti con anni di esperienza maturati nella Compagnia, anche se il rischio di caduta è sempre presente, come sempre presente è anche l’ansia di chi osserverà lo spettacolo capace di unire divertimento, ansia, curiosità e molte altre emozioni.

Non è la prima volta dei “castelleres“ in Italia: a Milano, nel 2015, giá ci furono esibizioni della Colla de Castellers de Vilafranca con la Colla Jove Xiquets de Tarragona, in occasione dell’Expo. Questa volta però sono Lodi e San Martino in Strada ad aver invitato la Jove de Barcelona per ospitare una “diada castellera“. L’esibizione di Milano invece sarà realizzata grazie alla fattiva collaborazione della delegazione del Governo della Catalogna in Italia.

L.P.