Le opere “dialogano“ con la città Arte contemporanea in vetrina

di Pier Giorgio Ruggeri

Arte contemporanea a Cremona che diventa un luogo di sperimentazione, conoscenza e scoperta con 21 artisti che partecipano alla prima edizione dialogando con i tesori della città, in quello che diventa un appuntamento annuale di confronto con il ricco patrimonio artistico e culturale del capoluogo. A dare vita alla prima edizione di “Cremona Contemporanea Art Week“, curata da Rossella Farinotti, ci sono: Alessandro Agudio, Andrea Bocca, Gianni Caravaggio, Linda Carrara, Maurizio Cattelan, Nicole Colombo, Ettore Favini, Silvia Giambrone, Christian Holstad, Invernomuto, Francesco Joao, Beatrice Marchi, Silvia Mariotti, Oliver Mosset, Giovanni Ozzola, Alice Ronchi, Andreia Santana, Adelisa Selimbasic, Valdrin Thaqui, The Cool Couple e Luca Trevisani. Le opere saranno presentate secondo un progetto espositivo in dialogo con i tesori della città di Cremona. Il percorso darà vita a un itinerario inedito volto a riscoprire le tracce della ricchezza e vitalità culturale nel corso del tempo. Attingendo allo straordinario capitale storico-artistico della città, Cremona Contemporanea Art Week coinvolge palazzi storici, piazze, chiese, laboratori, gallerie private e luoghi in disuso da restituire alla comunità.

In definitiva sono quattrodici le stazioni che disegnano il percorso della prima edizione, dal Palazzo Comunale al Museo Diocesano, da Triangolo Galleria d’Arte al Parco Colonie Padane, dal Battistero del Duomo allo spazio Robolottisei, dalla ex chiesa San Carlo a Palazzo Guazzoni Zaccaria, da poco restaurato. La settimana comincerà con lo svelamento del lavoro site specific realizzato appositamente per Cremona di Maurizio Cattelan, per arrivare alla chiusura con una performance di Invernomuto alle Colonie Padane accanto al Po. Affianca il progetto espositivo un fitto programma di appuntamenti per il pubblico, con un calendario di mostre, conferenze, workshop, laboratori, proiezioni al cinema Filo e progetti collettivi per giovani artisti. Oggi (dalle 10 alle 19) l’apertura della manifestazione, che resterà visibile fino a domenica 4 giugno, con il pubblico che potrà osservare le opere di 21 artisti esposte in 14 luoghi del centro, inclusi spazi inconsueti e magari scelti per l’occasione.