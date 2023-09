Le donne di casa Manzoni a Lodi nel ricordo di Maria Cosway

Continua il ciclo di incontri dedicati ai 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni. Domenica 24 settembre alle 17 la rassegna Le donne di casa Manzoni arriva al quarto appuntamento, che titola Donne nei libri: Manzoni e il cuore femminile. Anche questo, come tutto il calendario di eventi, avverrà nella Sala della Musica, meraviglioso sito in piazza Zaninelli 13, dal gusto neoclassico con decorazioni settecentesche, che verrà aperto per l’occasione. In particolare, si tratta di una conferenza in cui la professoressa e studiosa dell’Università degli Studi dell’Insubria Elena Valentina Maiolini mostrerà il ruolo della femminilità nell’opera dello scrittore milanese. L’evento, come tutta l’iniziativa, è promosso dalla Fondazione Maria Cosway, Comune di Lodi e FAI. Sarà seguito da altri quattro: il 29 ottobre, il 17 marzo, il 7 aprile e il 12 maggio. Fino ad arrivare alla mostra che celebrerà dal punto di vista artistico, letterario e musicale e il rapporto tra le donne, vere o di carta, di casa Manzoni, Maria Cosway ed altre personalità della loro epoca. Scopo della fondazione è infatti la preservazione e la divulgazione della cultura alta, in particolare l’educazione e l’istruzione della gioventù. Prende il nome da Maria Cosway, figura poliedricha che visse a pieno la sua epoca tra 700 e 800, incontrando e stringendo amicizie con personalità di spicco come Thomas Jefferson e l’imperatore Francesco I. La Cosway nel lodigiano trascorse gli anni della maturità e dell’anzianità; aprì nel 1811 un istituto educativo femminile, il Collegio Beata Vergine delle Grazie che cesserà l’attività nel 1978. Esso sorgeva dietro alla Chiesa della Grazie, in piazza Zaninelli. Piazza dove vi è il portone che verrà aperto per accedere alla Sala della Musica in cui si svolgeranno gli incontri. Luca Pacchiarini