Sicurezza sul lavoro, la miglior tesi di laurea arriva da Pavia

Pavia, 24 gennaio 2024 - Leonardo Cuccaro, laureato triennale del dipartimento di ingegneria civile e architettura dell'Università di Pavia, ha ottenuto uno dei nove premi nazionali promossi dall’AiFos per la miglior tesi di laurea nel campo della sicurezza sul lavoro discussa nel 2024 e la premiazione ufficiale si terrà il 27 febbraio in webinair.

La tesi

Il lavoro intitolato “Tecnologie innovative, efficienza energetica e sicurezza sul lavoro nella produzione di vapore a scopi industriali”, di cui è stato relatore il professor Marco Marengo, affronta il tema della produzione di vapore per scopi industriali, evidenziando la sua importanza nella transizione energetica e nella sostenibilità.

Ambiente

Viene trattata la regolazione automatica degli impianti e l’importanza di un corretto trattamento delle acque per prevenire corrosione e incrostazioni. Inoltre, viene approfondito il ruolo degli standard internazionali per garantire efficienza energetica, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro.

La tesi illustra vari interventi per migliorare la gestione energetica, come la riduzione degli sprechi, il recupero di calore e l’ottimizzazione dei processi. Infine, si esplorano innovazioni tecnologiche nell’industria 4.0 e strategie per la prevenzione dei rischi nei generatori di vapore. Attualmente l’ingegner Cuccaro è dipendente di Eni scuola e formatore sulla sicurezza industriale.