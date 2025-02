Lavori in biblioteca a misura di ragazzi

Una biblioteca a misura di ragazzi. È lo scopo degli interventi sulla struttura del teatro Verdi, che ospita la biblioteca Del Bo, per cui l’amministrazione ha stanziato 30mila euro e che dovrebbero essere completati entro il mese. Sarà creata una saletta per la lettura dei più piccoli. "L’obiettivo – spiegano dal municipio – è avvicinare alla lettura bambini di quella fascia che in genere sosta poco tempo nella struttura". In progetto la realizzazione di uno spazio per i ragazzi più grandi, studenti delle superiori e dell’università, che preferiscono studiare in compagnia. In uno spazio di disimpegno saranno allestite postazioni individuali e si pensa di trasformare il sottotetto in uno spazio per lo studio e il relax. Il Comune ha stretto una convenzione con l’azienda svedese dell’arredamento, che ha garantito prezzi contenuti e rapidità di installazione; entro il 25 febbraio gli spazi saranno arredati.

Umberto Zanichelli