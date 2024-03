Lavori alle Poste ancora fermi. La filiale chiusa da cinque mesi

Sarà necessario attendere ancora qualche settimana prima che possano partire i lavori nell’ufficio postale di via Balduzzi, a Garlasco, che in un primo momento erano stati programmati per il mese di febbraio. La nuova data per l’apertura del cantiere è fissata per la fine del mese, anche se il giorno preciso e il cronoprogramma devono essere ancora comunicati in via ufficiale. I lavori si sono resi necessari dopo che, nella notte tra il 3 e il 4 novembre 2023, un commando di banditi aveva sfondato con un’auto ariete la vetrata esterna e tentato, senza tuttavia riuscirci, di far saltare lo sportello elettronico. A seguito dell’accaduto Poste Italiane ha deciso di anticipare i già previsti interventi di ammodernamento previsti dal progetto nazionale Polis. Il rovescio della medaglia è rappresentato dal fatto che da quasi cinque mesi i residenti di Garlasco, centro di poco meno di 10mila abitanti, devono fare a meno di un servizio essenziale, spostandosi nelle filiali più o meno vicine per tutte le necessità legate alla spedizione o al ritiro di lettere e pacchi. Maggioranza e opposizioni hanno fatto sentire la loro voce ma, conferma il sindaco Simone Molinari, "abbiamo avanzato una serie di proposte, tutte bocciate". Ora non resta che sperare che la nuova data sia davvero quella effettiva dell’apertura del cantiere.

U.Z.