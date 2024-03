L’Ateneo fa crescere le imprese. L’Oltrepò vince con tre aziende la sfida delle soluzioni creative

L’Università viene in soccorso delle imprese locali per farle crescere. Nella prima edizione della “Student challenge per l’agroindustria primaria“ promossa dallo Spoke 6 “Agroindustria primaria“, tre aziende si sono distinte per aver proposto sfide di innovazione e digitalizzazione.

Le vincitrici sono due aziende vitivinicole dell’Oltrepò Pavese, Rossetti&Scrivani della società agricola La costaiola di Montebello della Battaglia e Calatroni di Montecalvo Versiggia insieme ad Api dei Monti, un’azienda dell’industria del miele. "Ho fatto il fotografo per dieci anni – raccontato Paolo Monti (nella foto) di Api dei Monti di Voghera – poi ho deciso di iniziare una seconda vita. I miei nonni avevano una casa sulle colline oltrepadane, erano contadini. Ho unito le mie radici a una passione, quella per l’apicoltura. Oggi ho 300 alveari in tutto l’Oltrepò con le differenti fioriture caratteristiche delle nostre colline. Una varietà e una ricchezza che i cambiamenti climatici stanno mettendo a rischio".

Ma piano piano Paolo Monti va avanti e vuole crescere con l’aiuto degli studenti di Advanced Digital Marketing del corso di laurea in Comunicazione digitale dell’Università di Pavia, coordinati dalla docente Elisa Conz. "Ho partecipato ai bandi Pnrr – racconta Monti – e sono venuto due volte a Pavia a incontrare questi ragazzi ai quali ho chiesto di divulgare la mia attività e potenziare lo shop online". La challenge, infatti, coinvolgerà gli studenti nel creare piani di digital marketing per migliorare l’awareness, l’engagement e le conversioni dei brand a livello nazionale e internazionale, concentrando l’attenzione sulla competitività del settore.

Gli studenti dovranno anche considerare come le aziende utilizzino la comunicazione digitale per promuovere la loro storia, sostenibilità e qualità dei prodotti mettendo in evidenza l’identità culturale, l’innovazione e la sostenibilità. L’iniziativa offre agli studenti di mettere in pratica le loro conoscenze in contesti reali e promuove la collaborazione tra mondo accademico e imprenditoriale, incoraggiando innovazione e soluzioni creative.

Manuela Marziani