L’assessore conferma: presto la pistola-lazo

Circa 100mila sanzioni elevate nel 2024 e 10mila automobilisti pizzicati a passare con il semaforo rosso con una media di quasi 1000 violazioni al mese, 30 al giorno. I dati, anche se non ancora completi, sono stati resi noti ieri durante la festa per il santo patrono della polizia locale, San Sebastiano. "Questi numeri record - ha detto l’assessore alla polizia locale Rodolfo Faldini - sono indice di una grave e dilagante indisciplina tra i cittadini e di una vitalità dell’azione degli agenti. Ma la polizia locale non può avere solo un compito repressivo, ha anche un ruolo preventivo".

Nel corso della cerimonia, al termine della quale hanno prestato giuramento i quattro nuovi agenti, è stata annunciata la prossima introduzione di uno strumento di coazione, il bolawrap. "Con molta probabilità - ha proseguito l’assessore - sarà riorganizzato pure il servizio dei nonni-vigili, che consentirà di liberare fondamentali energie per il centralino della sala operativa". "Presto - ha aggiunto il sindaco Michele Lissia - alcuni agenti saranno dislocati nei tre cubotti davanti alla stazione per presidiare una zona che spesso presenta delle criticità".

E la giunta ha approvato il protocollo d’intesa predisposto dalla prefettura di Pavia finalizzato alla "Prevenzione e contrasto alle truffe nei confronti degli anziani". Con 25.416,76 euro del fondo unico di giustizia del ministero dell’interno, tramite il personale della polizia locale saranno realizzate campagne di tipo informativo-divulgativo e formativo per la prevenzione e il contrasto di un reato odioso.