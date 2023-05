Lardirago, 13enne aggredito e rapinato: ferito con un coltellino

Lardirago (Pavia), 30 maggio 2023 - Ragazzino di 13 anni aggredito e rapinato da altri tre giovani, uno armato con un coltellino, con il quale lo ha anche ferito, per fortuna solo lievemente.

E' successo a Lardirago, nella piazza del paese, verso le 21 di domenica 28 maggio, anche se la denuncia dell'accaduto è poi stata formalizzata solo il giorno successivo. Il 13enne stava ascoltando la musica con le sue casse Bluetooth quando gli altri tre giovani, pare di poco più grandi di lui, si sono avvicinati con fare minaccioso. Il loro obiettivo era il dispositivo elettronico, forse solo un pretesto per un'azione che dal bullismo è però sfociata in reato. Il 13enne non si è infatti lasciato intimorire e non solo non ha consegnato la sua cassa Bluetooth come i tre bulli pretendevano, ma anzi ha reagito quando gliel'hanno portata via con la forza. Ne è nata una colluttazione, nella quale il 13enne, non solo più piccolo ma anche in netta inferiorità numerica, ha avuto la peggio.

E i tre ragazzi si sono così allontanati con il loro bottino-trofeo. La vittima, nella lotta con il ragazzo armato di coltello, ha anche riportato una lieve ferita, per la quale, dopo essere tornato a casa, è stato accompagnato al pronto soccorso, dove lo hanno medicato e dimesso con una prognosi per fortuna di soli 5 giorni. La rapina è poi stata denunciata alla locale Stazione dei carabinieri, che hanno avviato indagini per identificare i responsabili, probabilmente ancora minorenni.