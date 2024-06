Landriano, fiammata dai fornelli mentre cucina: muore una 64enne

Landriano, 15 giugno 2024 – È morta nella notte in ospedale, per le troppo gravi conseguenze riportate in un tragico incidente domestico. Erminia Romano, 64 anni, era da sola in casa, in via San Rocco a Landriano, e stava cucinando per cena. Una improvvisa fiammata dai fornelli le ha provocato gravissime ustioni al volto e al torace.

È stata trovata agonizzante a terra in cucina dai famigliari rientrati in casa verso le 21 di ieri, venerdì 14 giugno. Scattati i soccorsi, è stata trasportata in ospedale a Vizzolo Predabissi, in condizioni gravissime. Purtroppo non ce l'ha fatta e nella notte è stato constatato il decesso in ospedale.

Nell'abitazione sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Pavia, che hanno effettuato accertamenti per ricostruire l'accaduto, escludendo responsabilità di altre persone e accreditando l'ipotesi dell'evento accidentale. Un incidente domestico dalla dinamica banale ma dalle tragiche conseguenze.

Non è chiaro quanto tempo sia trascorso dalla fiammata che ha investito la donna a quando è stata trovata dai famigliari, forse pochi minuti oppure anche di più, magari un'ora circa, considerando che era ai fornelli per preparare la cena. In ogni caso le ustioni riportate erano troppo gravi e, nonostante il tempestivo trasporto in ospedale, per lei non c'è stato purtroppo nulla da fare.