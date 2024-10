Landriano, bimbo di tre anni si perde sotto la pioggia: agente della polizia locale lo ritrova

Landriano (Pavia), 21 ottobre 2024 – Mentre era intenta a far indossare le scarpine al figlio più piccolo che frequenta l’asilo, il più grande di 3 anni si era allontanato dalla materna e non si trovava più. Ha vissuto un’ora di terrore una mamma di Landriano che era andata a prendere i bambini a scuola.

“La prego, mi aiuti, non trovo più mio figlio” ha detto la donna rivolgendosi all’agente di polizia locale che effettua il servizio scuole. “Quando la mamma si è rivolta a me era molto agitata – ha raccontato l’agente Roberto Lala -. Già da un quarto d’ora cercava il suo bambino con l’aiuto delle insegnanti e di tutto il personale. Quel piccolo non si trovava e non si capiva dove potesse essere andato senza ombrello, quando pioveva molto forte”.

L’agente ha setacciato il paese in lungo e in largo, fino a trovare il bambino per mano a due donne che lo riparavano sotto gli ombrelli. Ha fatto avvicinare il piccolo e le persone che lo riparavano per accertarsi che fosse proprio il figlio della donna disperata e le donne sono improvvisamente scomparse. Spaventato, il bambino è salito sull’auto della polizia locale e l’agente lo ha riportato dalla mamma e dal fratellino.

“Confesso che mi sono commosso – ha commentato Lala –. Il bambino non si trovava da circa un’ora, il tempo era brutto e ho temuto il peggio. Quando ho visto un piccolino di circa 3 anni, che corrispondeva alla descrizione fatta dalla mamma, ho tirato un sospiro di sollievo. Era una storia a lieto fine”. “La polizia locale è anche questo” ha commentato il coordinatore provinciale della Uil Giovanni Latiano.